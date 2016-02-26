أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 5 عاطلين حاولوا اغتصاب فتاة داخل منزل مهجور بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على 5 عاطلين حاولوا اغتصاب فتاة داخل منزل مهجور بالإسكندرية القبض على 5 عاطلين حاولوا اغتصاب فتاة داخل منزل مهجور بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط 5 أشخاص حاولوا اغتصاب فتاة بالإسكندرية.

البداية أثناء مرور الرائد محمود زمزم - الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، والقوه المرافقة بمنطقة الفلكى بدائرة القسم تناهى إلى سمعه صوت استغاثة فتاة من داخل أحد المنازل المهجورة بأرض زراعية فبادر على الفور بمداهمة المنزل، وباستطلاع الأمر تبين قيام عدد خمسة أشخاص بتكبيل فتاة تدعى "دولت.ع" 17 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة القسم محاولين السيطرة عليها، وأنهم فى سبيلهم للاعتداء عليها جنسيًا.

تمكن والقوة المرافقة من ضبطهم وإحكام السيطرة عليهم، وتبين أنهم كل من "محمد.م" 23 سنة عاطل و"عبدالرازق.خ" 20 سنة عاطل، و"محمد.أ" 20 سنة عاطل، و"أحمد.م" 18سنة عاطل و"محمد.ف" 18 سنة عاطل.

وبسؤال المجنى عليها، قالت إنها أثناء ترجلها بمنطقة الفلكى اختطفها الجناة داخل إحدى السيارات وقاموا بتكميم فمها حتى لا تستغيث بالمواطنين، وقاموا باصطحابها داخل المنزل المهجور محل الواقعة وتكبيلها وأنهم كانوا فى سبيلهم لمناوبة اغتصابها والاعتداء جنسياً عليها، وقد حال دون وقع ذلك قيام رجال الشرطة بدورهم.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليها، اعترفوا باختطاف الفتاة وتكميمها ومحاولة اغتصابها والتعدى عليها جنسياً، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير الأمن قام بتكريم القوة الأمنية القائمة على الضبط، ووجه الشكر لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للوطن والمواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365