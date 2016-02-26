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ضبط 41 هارباً من أحكام و361 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 41 هارباً من أحكام و361 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 41 هارباً من أحكام و361 مخالفة مرورية فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الجمعة، ضبط 41 محكوماً عليهم، 6 قضايا تموينية، 31 مخالفة مرافق متنوعة، و361 مخالفة مرورية متنوعة.

وأوضحت المديرية أن ضباط وحدة بحث قسم شرطة أول العريش، أثناء تمشيط منطقة الضاحية دائرة القسم، وضباط وحدة بحث قسم شرطة ثالث العريش أثناء تمشيط شارع العشرين دائرة القسم، تمكنوا من ضبط 13 شخصا مشتبها بهم، منهم 4 محكوم عليهم، وجار الكشف عنهم سياسيا وجنائيا.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية، الطاسه، صدر حيطان، النسيلة، التمد، والنقب، من فحص 190 سيارة و20 شخصا مشتبها بهم، بالإضافة إلى فحص 120 سيارة ومستقليها، 176 شخصا مشتبها بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثالث العريش من ضبط "أحمد ش ش ح"، مقيم بالوظة دائرة قسم رمانة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا تزوير .
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