بالصور.. فريق نجمة سيناء يفوز بدورى كرة القدم الخماسية بالشيخ زويد

فاز فريق "نجمة سيناء" بدورى كرة القدم الخماسية فى مدينة الشيخ زويد، والذى اختتم فعاليته أمس على ملعب مركز شباب الكوثر، وفاز فريق "العالمى" بالمركز الثانى.

وشارك فى دورى كرة القدم المقام بعد توقف دام 4 سنوات 6 فرق تشكلت من شباب مدينة الشيخ زويد والمناطق المجاورة لها، وهى فرق " نجوم الكوثر" "نجمة سيناء" "تشلسى" "روما " "العالمى" "أرض الفيروز".

واختتمت الفعاليات بتكريم اللاعبين المتميزين فى الدورة، وهم، أحسن لاعب محمود نبيل، وهداف الدورى محمود سالم، وأحسن أخلاق زيزو النجار، وأحسن حارس مرمى محمود عويضة.

نظمت فعاليات الدورة تحت رعاية إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وحضر ختامها حسين أبوالحاج مدير إدارة الشيخ زويد الرياضية، وسالم صقر مدير مركز شباب الكوثر، ولفيف من قيادات المنطقة والمهتمين بالأنشطة الرياضية.



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