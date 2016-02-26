أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. فريق نجمة سيناء يفوز بدورى كرة القدم الخماسية بالشيخ زويد

Google+ Print
بالصور.. فريق نجمة سيناء يفوز بدورى كرة القدم الخماسية بالشيخ زويد بالصور.. فريق نجمة سيناء يفوز بدورى كرة القدم الخماسية بالشيخ زويد
فاز فريق "نجمة سيناء" بدورى كرة القدم الخماسية فى مدينة الشيخ زويد، والذى اختتم فعاليته أمس على ملعب مركز شباب الكوثر، وفاز فريق "العالمى" بالمركز الثانى.

وشارك فى دورى كرة القدم المقام بعد توقف دام 4 سنوات 6 فرق تشكلت من شباب مدينة الشيخ زويد والمناطق المجاورة لها، وهى فرق " نجوم الكوثر" "نجمة سيناء" "تشلسى" "روما " "العالمى" "أرض الفيروز".

واختتمت الفعاليات بتكريم اللاعبين المتميزين فى الدورة، وهم، أحسن لاعب محمود نبيل، وهداف الدورى محمود سالم، وأحسن أخلاق زيزو النجار، وأحسن حارس مرمى محمود عويضة.

نظمت فعاليات الدورة تحت رعاية إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وحضر ختامها حسين أبوالحاج مدير إدارة الشيخ زويد الرياضية، وسالم صقر مدير مركز شباب الكوثر، ولفيف من قيادات المنطقة والمهتمين بالأنشطة الرياضية.

فريق نجمة سيناء (1)

فريق نجمة سيناء (2)

فريق نجمة سيناء (3)

فريق نجمة سيناء (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365