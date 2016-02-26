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اعتماد 500 مليون دولار من البنك الدولى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالبحيرة

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اعتماد 500 مليون دولار من البنك الدولى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالبحيرة اعتماد 500 مليون دولار من البنك الدولى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالبحيرة
أكدت المهندسة نادية عبدة، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأضافت نادية عبده، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد 500 مليون دولار كقرض من البنك الدولى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه جارى عمل الدراسات والتصميمات اللازمة لهذه المشروعات والتى تشمل إنشاء الروافع ومحطات المعالجة للانتهاء منها خلال عام ونصف على أقصى تقدير، لافتة إلى أنه تم إعطاء الأولوية فى هذه المشروعات للقرى المتاخمة لمأخذ المياه بفرع رشيد على نهر النيل لمواجهة تلوث مياه الشرب.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنه تم دعم خطة شركة المياه والصرف الصحى بالبحيرة بمبلغ 63 مليون جنيه لإنهاء عدد من المشروعات العالقة، منها إحلال وتجديد خطى طرد صرف صحى بطول 5 كيلو مترات بمدينة المحمودية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وكذا إحلال وتجديد روافع الصرف الصحى بمدن دمنهور وإيتاى البارود وكفر الدوار وحوش عيسى بتكلفة 13 مليون جنيه، وكذلك توريد معدات جديدة لشبكات الصرف الصحى بتكلفة 10 ملايين جنيه، إلى جانب توريد 6 سيارات كسح و5 سيارات نافورى بتكلفة 10 ملايين جنيه.

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