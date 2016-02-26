تليجراف تضع مدرب الزمالك القادم ضمن قائمة ' الجيدين المكروهين ' في إنجلترا

أعدت صحيفة تليجراف الإنجليزية تقريرا عن المدربين الجيدين المكروهين من قبل جماهير فريق بعينه في إنجلترا وكان منهم أليكس ماكليش.

مدرب الزمالك القادم.

وضمت القائمة إلى جانب ماكليش أسماء كبيرة في عالم التدريب بإنجلترا مثل سام ألاردايس وآلان بارديو ورافاييل بينيتث وبراين كلوف وهاري ريدناب وجورج جراهام وتيري فينابلز ومارك هيوز.

وأيضا روي هودسون مدرب المنتخب الإنجليزي حاليا.

وسردت الصحيفة في حديثها عن ماكليش – الذي سيصل القاهرة الجمعة لإتمام التعاقد مع الزمالك – قصة العداء التي كانت بينه وبين جماهير نادي أستون فيلا.

لم لا وهو منتقل من الغريم المحلي نادي برمينجام سيتي، المنافس الدائم لأستون فيلا في "دربي المدينة الثانية" في إشارة إلى أن برمينجام هي المدينة الثانية من حيث الأهمية في المملكة المتحدة بعد عاصمة إنجلترا لندن.

القصة بدأت مع رحيله عن برمينجام وتوليه مباشرة قيادة أستون فيلا مع بداية موسم 2011-2012، الجمهور لم يتقبل الأمر وقابله بجرافيتي أو "رسم على الجدران" في مركز التدريب يشير إلى عدم ترحيبهم به.

إدارة أستون فيلا اضطرت إلى مسح تلك العبارات عندما أتمت التعاقد مع الإسكتلاندي، لكن العداوة بينه وبين الجمهور استمرت ذلك الموسم الذي أنهاه فيلا بفارق نقطتين عن الهبوط.

أداء سيء ونتائج رديئة وعدم تقبل الجمهور لوجوده كل هذا أدى إلى إقالته مع نهاية الموسم.

ماكليش لم يحاول كسب تعاطف جمهور فيلا إذ وصفهم بالـ"متقلبين" ليردوا عليه بلافتة في الملعب كتب عليها "نحن لسنا مقلبين، فقط لا نحبك".