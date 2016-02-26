مدافع أتليتكو: برشلونة حسم الدوري

يرى فيليبي لويس الظهير الأيسر لأتليتكو مدريد أن فريقه خرج تمامًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ولدى أتليتكو مباراة قوية جدًا ضد جاره ريال مدريد يوم السبت على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الليجا الإسبانية.

ويحتل رجال المدرب دييجو سيميوني المرتبة الثانية برصيد 55 نقطة خلف المتصدر برشلونة 63 نقطة ويحتل الريال المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وفي تصريحات للقناة السادسة الإسبانية تحدث لويس عن الديربي حيث علق في هذا السياق قائلًا:"الديربي ليس حاسمًا لخسارة الدوري، أستطيع القول وداعًا لليجا هذا الموسم".

وأضاف الظهير الأيسر البرازيلي "برشلونة متفوق وبشكل واضح على باقي الفرق، لذلك أرى أن الدوري حُسم تمامًا، ولن تؤثر نتيجة مباراة الديربي عليه".