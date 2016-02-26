أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع أتليتكو: برشلونة حسم الدوري

Google+ Print
مدافع أتليتكو: برشلونة حسم الدوري مدافع أتليتكو: برشلونة حسم الدوري

يرى فيليبي لويس الظهير الأيسر لأتليتكو مدريد أن فريقه خرج تمامًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ولدى أتليتكو مباراة قوية جدًا ضد جاره ريال مدريد يوم السبت على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الليجا الإسبانية.

ويحتل رجال المدرب دييجو سيميوني المرتبة الثانية برصيد 55 نقطة خلف المتصدر برشلونة 63 نقطة ويحتل الريال المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وفي تصريحات للقناة السادسة الإسبانية تحدث لويس عن الديربي حيث علق في هذا السياق قائلًا:"الديربي ليس حاسمًا لخسارة الدوري، أستطيع القول وداعًا لليجا هذا الموسم".

وأضاف الظهير الأيسر البرازيلي "برشلونة متفوق وبشكل واضح على باقي الفرق، لذلك أرى أن الدوري حُسم تمامًا، ولن تؤثر نتيجة مباراة الديربي عليه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع