رئيس "CIA" السابق: سوريا والعراق لم تعد موجودتان.. وليبيا ذهبت منذ مدة

قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA"، مايكل هايدن، إن الأوقات الحالية تشهد تغييرات وصفها بـ"التكتونية" (نسبة إلى تحرك طبقات الأرض التكتونية التي تسبب الزلازل وتحرك القارات وتغيير تضاريس الأرض) ولاسيما فى منطقة الشرق الأوسط على حد تعبيره.

وأكد "هايدن" فى مقابلة مع CNN أن: "الذى نراه هو انهيار أساسى للقانون الدولى، نحن نرى انهيارا (بالاتفاقيات) التى تلت الحرب العالمية الثانية، نرى أيضا انهيارا فى الحدود التى تم ترسيمها فى معاهدات فيرساى وسايكس بيكو، ويمكنني القول بأن سوريا لم تعد موجودة والعراق لم يعد موجودا ولن يعود كلاهما أبدا، ولبنان يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ مدة."

وتابع قائلا: "هذه أوقات تكتونية ومن ضمنها الحرب ضد الإرهاب، وهى أوقات فى غاية التعقيد..هناك جبهتان فى هذه الحرب وما أراه هو أننا وجيشنا الأمريكى نقوم بعمل جيد فيما يتعلق بخوض الجبهة القريبة التي تتضمن قصف وقتال الأشخاص الذين يريدون قتلنا، وإلى ما لذلك، أما فى الجبهة العميقة وهى التى تتضمن معدل انتاج هؤلاء الأشخاص الذين يريدون قتلنا في ثلاثة أو خمسة أو عشرة أعوام، فنحن لا نقوم بعمل جيد، والمشكلة الأساسية في ذلك هو أن هذه الجبهة ليست معركتنا."