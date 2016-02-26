ضبط 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم بالقوصية، وبحوزتهم أدوات الحفر.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بضبط "م . ا . ع" 53 سنة عاطل، و"خ . س . ع" 31 سنة سباك، و"أ . ح . ز" 20 سنة دبلوم، و"م . م . ا" 21 سنة دبلوم "أ . م . ا" 22 سنة حاصل على دبلوم، و"ع . ح . ا" 23 سنة عاطل "ع . م . ا"22 سنة حاصل على دبلوم، والجميع مقيمون بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
كما تم ضبط "م . ع . م" 22 سنة دبلوم، و"أ . ع . ع" 27 سنة دبلوم مقيمان بمركز القوصية، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر عبارة عن "خرطوم مياه ـ حبل ـ موتور غاطس، غلق جلد ـ بكرة رفع، 3 جراكن بلاستيك ـ 3) كوريك ـ2 فأس ـ عدد 1 سلم ـ لمبة كهرباء"، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.