ضبط 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم بالقوصية، وبحوزتهم أدوات الحفر.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بضبط "م . ا . ع" 53 سنة عاطل، و"خ . س . ع" 31 سنة سباك، و"أ . ح . ز" 20 سنة دبلوم، و"م . م . ا" 21 سنة دبلوم "أ . م . ا" 22 سنة حاصل على دبلوم، و"ع . ح . ا" 23 سنة عاطل "ع . م . ا"22 سنة حاصل على دبلوم، والجميع مقيمون بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.

كما تم ضبط "م . ع . م" 22 سنة دبلوم، و"أ . ع . ع" 27 سنة دبلوم مقيمان بمركز القوصية، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر عبارة عن "خرطوم مياه ـ حبل ـ موتور غاطس، غلق جلد ـ بكرة رفع، 3 جراكن بلاستيك ـ 3) كوريك ـ2 فأس ـ عدد 1 سلم ـ لمبة كهرباء"، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.