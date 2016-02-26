وزير الداخلية يوجه قوافل طبية لفحص رجال الشرطة والمواطنين والسجناء مجانا

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وقوافل طبية أخرى لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن ونزلاء السجون، بالإضافة إلى قوافل طبية لتوقيع الكشف على رجال الشرطة بمديريات الأمن على مدار 6 أشهر.

وأرسل وزير الداخلية قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأفراد والمدنيين والمجندين بمديريات الأمن التى ليس بها مستشفيات للشرطة، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة لـ 7059 حالة بمديريات أمن "البحيرة ، كفرالشيخ ، المنوفية ، الفيوم ، السويس".

وأوفد وزير الداخلية قوافل طبية وعيادات خارجية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وعمل التحاليل والأشعة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، حيث تم توقيع الكشف الطبى وعمل الأشعلة والتحاليل وصرف الأدوية اللازمة لـ 3892حالة، بمناطق " مركز شباب مكرم عبيد بمدينة نصر ، تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبى المجانى على المواطنين المدنيين بمستشفى الشرطة بالعجوزة ، مركز شباب المستقبل بالقطامية".

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار، قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة لـ 17262 سجين ، بسجون "وادى النطرون ، الحضرة ، دمنهور، طنطا ، برج العرب ، الاستئناف ، أسيوط ، المنيا ، الزقازيق ، منطقة سجون طرة ، منطقة سجون أبوزعبل ، منطقة سجون المرج ، منطقة سجون القناطر".

وبعث وزير الداخلية، قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المحتجزين ورجال الشرطة بالمراكز والأقسام والسجون المركزية بمديريات الأمن وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة لـ 9984 حالة، بأقسام ومراكز الشرطة والسجون المركزية بمديريات أمن "القاهرة ، الإسكندرية ، البحيرة ، أسيوط ، سوهاج".

وأكدت وزارة الداخلية، أنها توالى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز والمواطنين ورجال الشرطة على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

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