أمن القاهرة يضبط المتهم بقتل صاحب كشك لسرقة هاتفه المحمول بشرا

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات حادث سرقة هاتف محمول من عامل بكشك فى منطقة الترعة البولاقية بشبرا، وإطلاق عيار خرطوش على العامل، ما تسبب فى وفاته متأثرا بإصابته داخل المستشفى، والذى تبين أن عامل سيرفيس بقاعات أفراح وراء الحادث، واعترف بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، خطط لسرقة الهواتف المحمولة من أصحاب الأكشاك، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا بقيام مجهول بإطلاق عيار نارى تجاه "كريم خ خ" 19 سنة، عامل بكشك سجائر، كائن بشارع الترعة البولاقية فى شبرا، محدثا إصابته برش خرطوش بفخذ الساق اليسرى، وبالانتقال وسؤال المجنى عليه أقر بأنه حال تواجده بالكشك عمله استولى شخص مجهول "أدلى بأوصافه التقريبية" على هاتفه المحمول، وأثناء محاولته استرداده أطلق المتهم عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته أدى إلى إحداث إصابته واستولى على الهاتف، وفر هاربا.

وعقب الحادث وردت إشارة من مستشفى القصر العينى تفيد وفاة المجنى عليه متأثرا باصابته، وعلى الفور تم وضع خطة بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بتنفيذ الحادث، ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود ر م" 21 سنة، عامل سيرفيس بقاعات أفراح، وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بصبغ شعره لتغيير أوصافه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط لسرقة الهواتف المحمولة من أصحاب الأكشاك بأسلوب "المغافلة"، حيث توجه للكشك محل عمل المجنى عليه وغافله واستولى على هاتفه المحمول، إلا أن الأخير استشعر السرقة وحال منعه تعدى عليه المتهم بسلاح نارى محدثا إصابته، واستولى على الهاتف وفر هاربا.

كما تم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكنه عبارة عن "فرد خرطوش عيار 12مم، و5 طلقات"، وأضاف بتصرفه فى الهاتف المستولى عليه بالبيع مقابل مبلغ 900 جنيه، وتم بإرشاده ضبطه لدى "أحمد م م" 36 سنة، حلاق، ومقيم شبرا الخيمة بالقليوبية، والذى أنكر علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.