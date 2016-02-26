أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

35 مهندسًا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

Google+ Print
35 مهندسًا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية 35 مهندسًا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية
يتنافس اليوم الجمعة 35 مهندسا ومهندسة على 7 مقاعد فى انتخابات التجديد النصفى للمهندسين بالغربية، بينما هناك 11 آخرين يتنافسون على مقاعد النقابة العامة.

وتقدم لانتخابات التجديد النصفى بالغربية "53" مهندسا، ومهندسة، تنازل منهم 7 مهندسين ليصبح عدد من سيخوضون الانتخابات "46" مهندسا ومهندسة منهم "11" مهندسا لانتخابات مجالس الشعب على مستوى النقابة العامة و35 مهندسا على مستوى النقابة الفرعية بالغربية.

ويتنافس المرشحون على "7" مقاعد خالية 2 لقسم الكهرباء و2 لقسم مدنى و3 ميكانيكا، ويظهر فى المشهد قائمتان هما قائمة تيار الاستقلال وقائمة مهندسى المستقبل بكل قائمة 7 مهندسين، و21 مهندسا يتنافسون بشكل فردى.

ويمثل قائمة تيار الاستقلال كل من أحمد عشرى وسليمان شاكر عن شعبة الكهرباء، وأسامة المبيض ومحمد سلامة مدنى، وأسامة عثمان وماجد غباشى، وممدوح الديب عن شعبة الميكانيكا.

وامتلأت نقابة المهندسين بالغربية وحوائطها بجميع وسائل الدعاية للمرشحين قوائم وفردى، كما امتلأت ساحات شارع المعتصم والشوارع الجانبية للنقابة بلافتات الإعلانات، وتوجيه الناخبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365