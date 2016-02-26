35 مهندسًا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

يتنافس اليوم الجمعة 35 مهندسا ومهندسة على 7 مقاعد فى انتخابات التجديد النصفى للمهندسين بالغربية، بينما هناك 11 آخرين يتنافسون على مقاعد النقابة العامة.

وتقدم لانتخابات التجديد النصفى بالغربية "53" مهندسا، ومهندسة، تنازل منهم 7 مهندسين ليصبح عدد من سيخوضون الانتخابات "46" مهندسا ومهندسة منهم "11" مهندسا لانتخابات مجالس الشعب على مستوى النقابة العامة و35 مهندسا على مستوى النقابة الفرعية بالغربية.

ويتنافس المرشحون على "7" مقاعد خالية 2 لقسم الكهرباء و2 لقسم مدنى و3 ميكانيكا، ويظهر فى المشهد قائمتان هما قائمة تيار الاستقلال وقائمة مهندسى المستقبل بكل قائمة 7 مهندسين، و21 مهندسا يتنافسون بشكل فردى.

ويمثل قائمة تيار الاستقلال كل من أحمد عشرى وسليمان شاكر عن شعبة الكهرباء، وأسامة المبيض ومحمد سلامة مدنى، وأسامة عثمان وماجد غباشى، وممدوح الديب عن شعبة الميكانيكا.

وامتلأت نقابة المهندسين بالغربية وحوائطها بجميع وسائل الدعاية للمرشحين قوائم وفردى، كما امتلأت ساحات شارع المعتصم والشوارع الجانبية للنقابة بلافتات الإعلانات، وتوجيه الناخبين.