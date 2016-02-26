وزير الداخلية يرسل بعثة للسعودية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين

وافق اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى المملكة العربية السعودية فى مأموريتين منفصلتين (الرياض فى الفترة من يوم 17حتى يوم 26 فبراير الجارى- جدة فى الفترة من 17 حتى يوم 26 فبراير الجارى) لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالخارج.

كما وافق وزير الداخلية على طلب الخارجية بمد البعثة الخاصة بالرياض لتصوير المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية (الدمام) أربعة أيام إضافية على أن تكون عودة المأمورية يوم 3/3/2016م.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وفى إطار سياسات وزارة الداخلية التى تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر.