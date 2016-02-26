الزراعة: 26 ألف فدان مخالفات طريق مصر الإسكندرية لصالح 34 رجل أعمال

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم حصر 26 ألف و 767 فدان، مخالفات طريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات.

وقالت الوزارة الزراعة، فى بيان لها، إنه يجرى حالياً حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر اسكندرية الصحراوى، ومصر الاسماعيلية الصحراوى، والتى غيرت نشاط الاراضى من استصلاح زراعى إلى منتجعات سياحية، لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية.

واكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها من زراعى لعمرانى، بلغ 26 ألف و 767 فدان، حصلت عليها 34 شركة بطريقى مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.

>