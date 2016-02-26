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التعليم:80% من طلاب الثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارات الإلكترونية

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التعليم:80% من طلاب الثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارات الإلكترونية التعليم:80% من طلاب الثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارات الإلكترونية
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن آخر إحصاء لعدد طلاب الثانوية العامة أمس الخميس، الذين انتهوا من تسجيل الاستمارات الإلكترونية وصل إلى 440 ألف طالب وطالبة بنسبة 80%.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك بعض المحافظات انتهى طلابها بالكامل من تسجيل الاستمارات، إضافة إلى الاستمرار فى تسجيل الاستمارة الورقية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة ستغلق باب تسجيل الاستمارات الورقية والإلكترونية فى موعد أقصاه 20 مارس المقبل، موضحا أن هذه الفترة كافية لتسجيل الطلاب الذين وصل عددهم الاجمالى قرابة الـ550 ألف طالب وطالبة استماراتهم.
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>- مصدر بـ"التعليم": 350 ألف طالب بالثانوية العامة سجلوا استماراتهم إلكترونيا

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