تليجراف: إرهابيون سوريون يعرضون أسلحتهم للبيع عبر صفحات فيس بوك

الإرهابيون فى سوريا يستخدمون موقع التواصل الأول فى العالم فيس بوك كسوق لشراء وبيع ومقايضة مجموعة واسعة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الصنع بدءا من قاذفات الصواريخ إلى المدافع الرشاشة، وذكر تقرير نشره موقع "تليجراف" البريطانى أن هناك صفحة على موقع فيس بوك تسمى "سوق الأسلحة الأولى فى ريف ادلب" يعرض مجموعة واسعة من الأسلحة، ويقومون بدعوة المشترين للاتصال مع مشرفى الصفحة الخاصة لهم عن طريق رقم معين عبر تطبيق الرسائل الشهير WhatsApp لمناقشة عملية البيع والمعاملات الأخرى المتعلقة بالأمر.

والصفحات المسئولة عن بيع الأسلحة تقوم بالإعلان عن سعر ومواصفات كل نوع من الأسلحة، فعلى سبيل المثال يتم عرضة قاذفة قنابل يدوية بسعر 3800 دولار، ومجموعة أخرى من الأسلحة التى وفرتها وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاجون إلى الجماعات المتمردة فى العراق وسوريا بأسعار تتراوح بين 2000 إلى 5000 دولار، وهناك منشورات على الصفحة تقول إنه إذا كان أى شخص يريد طلب أسلحة محددة، مع إمكانيات معينة مثل كاتم للصوت يتم توفيرها له، وبمجرد اكتشاف هذه الصفحات تم إخبار فيس بوك وعمل على تعطيلها.

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