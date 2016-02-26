بالفيديو.. لحظة القبض على أمير تنظيم داعش فى مدينة صبراتة الليبية

نشرت قوة تابعة لوزارة الداخلية الليبية بحكومة طرابلس الغير معترف بها دوليا، فيديو يظهر لحظة مداهمة مخبأ زعيم "داعش" فى مدينة صبراتة، على محمد سعد التاجورى، والمكنى بـ"أبو سليمان".

كما أظهر الشريط الذى نشرته "قوة الردع الخاصة" على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، لحظة القبض على مساعد التاجورى، سالم العمارى، والمكنى بـأبو زيد، وكذلك منسق نقلهم لمدينة صبراتة أحمد دحيم "أبو حمزة التاجورى"، وبحوزتهما أحزمة ناسفة.

>