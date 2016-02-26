بالفيديو.. لحظة القبض على أمير تنظيم داعش فى مدينة صبراتة الليبية

نشرت قوة تابعة لوزارة الداخلية الليبية بحكومة طرابلس الغير معترف بها دوليا، فيديو يظهر لحظة مداهمة مخبأ زعيم "داعش" فى مدينة صبراتة، على محمد سعد التاجورى، والمكنى بـ"أبو سليمان".
كما أظهر الشريط الذى نشرته "قوة الردع الخاصة" على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، لحظة القبض على مساعد التاجورى، سالم العمارى، والمكنى بـأبو زيد، وكذلك منسق نقلهم لمدينة صبراتة أحمد دحيم "أبو حمزة التاجورى"، وبحوزتهما أحزمة ناسفة.
كما أظهر الشريط الذى نشرته "قوة الردع الخاصة" على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، لحظة القبض على مساعد التاجورى، سالم العمارى، والمكنى بـأبو زيد، وكذلك منسق نقلهم لمدينة صبراتة أحمد دحيم "أبو حمزة التاجورى"، وبحوزتهما أحزمة ناسفة.
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حصري من المركز الإعلامي لقوة الردع الخاصةلحظات المداهمة والقبض على محمد سعد التاجوري(أبو سليمان)،والمكلف من قبل قيادات التنظيم بسرت ليكون أميراً للتنظيم في مدينة صبراتة.وتم القبض أيضاً على مساعده سالم العماري المكنى بــ(أبو زيد).و كذلك المنسق لإيصالهم لمدينة صبراتة أحمد دحيم (أبو حمزة التاجوري)الحمد لله بعد عمل استخبراتي دام لفترة تم القبض عليهم قبل وصولهم لمدينة صبراتة وإليكم الفيديو يحتوي على اعترافاتهم وطريقة القبض عليهم.Posted by قوة الردع الخاصة on Thursday, 25 February 2016
>- مصادر ليبية لـ"اليوم السابع": "داعش" يبدأ تدشين قاعدة جديدة فى صبراتة.. الإرهابيون يتحركون بشكل سرى ما يشكل خطرا على المدينة.. والمجلس العسكرى: مقتل 17 من الثوار فى مواجهات مع التنظيم