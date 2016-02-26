"الإسكان": بدء تسليم أراضى قرعة المنطقتين الخامسة والسادسة بمدينة بدر 3 مارس

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضى قرعة المنطقتين الخامسة والسادسة بالحى المتميز 2 بمدينة بدر، والتى تم حجزها فى القرعة المنعقدة فى 3 فبراير، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 6 مارس وحتى يوم الأربعاء 4 مايو المقبل.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة السادسة من 1 : 20، يوم الأحد 6/3/2016، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 7/3/2016، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 8/3/2016، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 9/3/2016، والقطع من 81 : 100 يوم الأحد 13/3/2016، كما سيتم تسليم قطع الأراضى من 101 : 120، يوم الإثنين 14/3/2016، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 15/3/2016، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 20/3/2016، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 21/3/2016، والقطع من 181 : 209، يوم الثلاثاء 22/3/2016.

وأشار المهندس مصطفى فهمى، إلى أنه سيتم يوم الأربعاء 23/3/2016، تسليم قطع أراضى المنطقة الخامسة من 1 : 20، ويوم الأحد 27/3/2016، سيتم تسليم القطع من 21 : 40، ويوم الإثنين 28/3/2016، سيتم تسليم القطع من 41 : 60، ويوم الثلاثاء 29/3/2016، سيتم تسليم القطع من 61 : 80، ويوم الأحد 3/4/2016، سيتم تسليم القطع من 81 : 100، ويوم الإثنين 4/4/2016، سيتم تسليم القطع من 101 : 120، ويوم الثلاثاء 5/4/2016، سيتم تسليم القطع من 121 : 140.

وأضاف أنه يوم الأربعاء 6/4/2016، سيتم تسليم القطع من 141 : 160، ويوم الأحد 10/4/2016، سيتم تسليم القطع من 161 : 180، ويوم الإثنين 11/4/2016، سيتم تسليم القطع من 181 : 200، ويوم الثلاثاء 12/4/2016، سيتم تسليم القطع من 201 : 220، ويوم الأحد 17/4/2016، سيتم تسليم القطع من 221 : 240، ويوم الإثنين 18/4/2016، سيتم تسليم القطع من 241 : 260، ويوم الثلاثاء 19/4/2016، سيتم تسليم القطع من 261 : 280، ويوم الأربعاء 20/4/2016، سيتم تسليم القطع من 281 : 300، ويوم الثلاثاء 26/4/2016، سيتم تسليم القطع من 301 : 312.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء الموافق 27/4/2016، وحتى الأربعاء الموافق 4/5/2016، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.