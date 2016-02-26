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"التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح.. والاحتياطى يكفى حتى منتصف يونيو

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"التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح.. والاحتياطى يكفى حتى منتصف يونيو "التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح.. والاحتياطى يكفى حتى منتصف يونيو
تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسى ورومانى وأرجنتينى وأوكرانى، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية، وذلك فى إطار تأمين احتياجات من القمح لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان اليوم، أن الكميات التى تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح رومانى و60 ألف طن قمح فرنسى و60 ألف طن قمح أرجنتينى و60 ألف طن قمح أوكرانى وذلك بمتوسط سعر 185 دولار و46 سنت لكل طن، على أن يبدأ التوريد من يوم 26 من شهر مارس المقبل ولمدة 10 أيام، مضيفا أن الاحتياطى يكفى حتى منتصف شهر يونيه القادم

وأضاف ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية، طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود قس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

وأوضح عبد الفتاح، أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة.


>- التعبئة والإحصاء: 38.7% انخفاضا فى مخزون القمح بالمخازن خلال عام 2015

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مصر 365

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