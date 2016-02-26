بالصور.. تفاصيل إحباط تفجير سيارتين محملتين بمواد شديدة الانفجار بالجيزة

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لإحباط تفجير كمية كبيرة من المواد المتفجرة بمحيط مرور فيصل بالجيزة.

وتبين أن مجهولين جهزوا سيارتين ماركة هيونداى، كل منها تحتوى على سخان كهربائى سعة 50 لترا يحتوى على مواد متفجرة شديدة الانفجار موصل ببطارية 12 فولت.

وأكد مصدر أمنى أن السخان تم وضعه بحقيبة السيارة والبطارية تم وضعها بجوار الكرسى وإخفائها بواسطة قطعة قماش، وتمكن العقيدان إبراهيم حسين وحسام حسن والرائد أحمد ابو العينين من التعامل مع المتفجرات وإبطال مفعولها

وذكر المصدر أنه تم إخلاء 3 عقارات محيطة بالمكان من السكان خشية وقوع انفجار نتيجة لشدة خطورة المواد المستخدمة فى تصنيع القنبلتين وتم فرض كردون أمنى لحين الانتهاء من تفكيك المضبوطات.

وأضاف المصدر، أن معلومات وردت لضباط قطاع الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد قيام مجهولين بتفخيخ سيارتين متوقفتين بمحيط مرور فيصل ببولاق الدكرور استعدادا لاستخدامهما فى تنفيذ عملية إرهابية، وعلى الفور تم إخطار اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتم الانتقال إلى محل الواقعة بصحبة خبراء المفرقعات وإبطال مفعول المتفجرات التى عثر عليها بالسيارتين.

وأوضح المصدر الأمنى، أنه جارى إجراء التحريات للتوصل لمالكى السيارتين، والتأكد من كونهما مسروقتين من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إبطال مفعول عبوتين ناسفتين قبل انفجارهما بشارع الهرم

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