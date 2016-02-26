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اشترى صحتك وحياتك..6 نصائح لوزن مثالى وحياة بدون مرض

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اشترى صحتك وحياتك..6 نصائح لوزن مثالى وحياة بدون مرض اشترى صحتك وحياتك..6 نصائح لوزن مثالى وحياة بدون مرض
أوضح الموقع الكينى "capitalfm"، فى تقرير نشره مؤخرا أن الأكل الصحى هو الخطوة الأولى للحصول على الجسم الذى نريد ناصحا بخطوات يجب اتباعها لتناول طعام صحى، يحقق جسم مثالى وقوى، بجانب مد الجسم والجهاز المناعى، بالكثير من العناصر الغذائية الهامة وهذه الخطوات، هى:
>1- تناول الأطعمة الطبيعية، غير المجهزة والمكررة مع ضرورة إعداد الطعام فى المنزل لتجنب الإضافات غير الصحية التى غالبا توجد فى الأطعمة المصنعة والمعلبة.
>2- تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، فمن الضرورى تناول كل ألوان قوس قزح والكثير من الخضراوات الورقية الخضراء فى الوجبات.

3- تجنب الأطعمة المعلبة التى تحوى مواد كيميائية ودهون مشبعة وغير مشبعة ومواد الحافظة ومنكهات ومحليات.
>4- الاعتماد على الصحية المتواجدة فى المكسرات والأفوكادو والأسماك كالسلمون والرنجة، وإذا كنت من محبى اللحوم الحيوانية التى تحوى كميات كبيرة من الدهون فعليك التقليل منها والاعتماد على الدهون الصحية.

5- شرب الكثير من الماء أو شاى الأعشاب غير المحلى.
>6- ضمان توازن السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة، حيث تساعد فى بدء وتنظيم عملية التمثيل الغذائى .

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مصر 365

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