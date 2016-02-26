القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وعاطلين بأسلحة نارية بالدقهلية

ألقت وحدة مباحث مركز المنزلة، بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، وعدة طلقات من ذات العيار، وتم ضبط محمد.م وشهرته عنتر، 31 سنة عاطل، ومقيم قرية العمارنة، بمركز المنزلة، وله كارت معلومات تحت رقم 7074/13/3 متنوع.

وتم القبض عليه وبحوزته سلاح نارى، بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 061360809 بها خزينتها، وبداخلها 10 طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3699/2016 جنايات مركز المنزلة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز الجمالية، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شخص اليوم، وبحوزته سلاح نارى بندقية "شوت جن"، بدون ترخيص.

كما تم ضبط فكرى. م 36 سنة، عاطل، ومقيم قرية "إسكندرية الجديدة"، دائرة مركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية، وبحوزته سلاح نارى، بندقية خرطوش شوت جن تحمل رقم 31405/13، و2 طلقة، والمطلوب فى واقعة المحضر رقم 975/2016 جنح مركز الجمالية بتهمة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/359 أحوال مركز الجمالية لسنة 2016م.

وتمكنت وحدة مباحث قسم أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من القبض على تشكيل عصابى، مكون من أب وابنه، تخصصا فى سرقة المواد الغذائية والكهربية، من داخل السيارات ذات الصندوق المغلق، عن طريق كسر الأقفال الخاصة بها وتصريفها والدراجات النارية "توك توك".