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ضبط صاحب مضرب أرز لتخزينه 160 طنا لإعادة بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

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ضبط صاحب مضرب أرز لتخزينه 160 طنا لإعادة بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة ضبط صاحب مضرب أرز لتخزينه 160 طنا لإعادة بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 160 طن أرز داخل مضرب لإعادة بيعها فى السوق السوداء، فى أوقات أخرى مستفيدا من فروق الأسعار، وكذا تخزين كميات من الأرز والعدس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة.

وشن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مضرب أرز كائن بدائرة مركز دمنهور، لقيامه بتخزين كميات من الأرز الأبيض لإعادة بيعها فى أوقات أخرى، مستفيدا من فروق الأسعار وكذا تخزين كميات من الأرز والعدس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط بحوزته الآتى كمية وقدرها (100) طن أرز أبيض، (60) طن أرز شعير، (900) كيلو أرز بسمتى منتهى الصلاحية، (680) كيلو عدس منتهى الصلاحية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5615/2016 جنح مركز شرطة دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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