«التموين»: شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وروماني وأرجنتيني وأوكراني

تعاقدت هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وروماني وأرجنتيني وأوكراني من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح روماني و60 ألف طن قمح فرنسي و60 ألف طن قمح أرجنتيني و60 ألف طن قمح أوكراني وذلك بمتوسط سعر 185 دولار و46 سنت لكل طن علي أن يبدأ التوريد من يوم 26 من شهر مارس المقبل ولمدة 10 أيام وأن الاحتياطي يكفي حتي منتصف شهر يونيه القادم

وأضاف ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الهيئة تقوم بإستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة ٢٠٠٥ والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠ وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها حيث يتم الإستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا و أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة.