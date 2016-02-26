أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة حارس أمن إسرائيلى فى عملية طعن بمستوطنة معالى ادوميم بالقدس

Google+ Print
إصابة حارس أمن إسرائيلى فى عملية طعن بمستوطنة معالى ادوميم بالقدس إصابة حارس أمن إسرائيلى فى عملية طعن بمستوطنة معالى ادوميم بالقدس

>أصيب حارس أمن إسرائيلى بجراح بالغة الخطورة فى عملية طعن وقعت داخل المركز التجارى الكبير "الكنيون" وسط مستوطنة معالى ادوميم شرق القدس المحتلة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان، أن حارس أمن (47 عاما) أصيب بجراح خطيرة فى الجزء العلوى من الجسد فى عملية طعن بمستوطنة معالى أدوميم أحيل على إثرها إلى مستشفى هداسا لتلقى العلاج، مضيفة أن قوات كبيرة من الجيش والإسعاف هرعت إلى المكان وعثرت على الحارس مضرجا بالدماء وهو بحالة بالغة جدا.

وتابعت أنه ووفقا للتحريات والتحقيقات الأولية التى تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" رجحت أن تكون العملية على خلفية "قومية" (فى إشارة إلى أن منفذها فلسطيني) ، وأن المنفذ انسحب من المكان، فيما تقوم قوات كبيرة معززة بمروحية بأعمال البحث عن المنفذ.

وفرضت قوات الاحتلال والشرطة طوقا أمنيا حول مستوطنة معالى ادوميم ومنعت دخول العمال الفلسطينيين إليها حتى نهار يوم الاحد المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365