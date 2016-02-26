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عضو مجلس الأهلي: من قال إن زيزو مستمر لنهاية الموسم؟

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عضو مجلس الأهلي: من قال إن زيزو مستمر لنهاية الموسم؟ عضو مجلس الأهلي: من قال إن زيزو مستمر لنهاية الموسم؟

أنكر عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي وجود أي نية لاستمرار عبد العزيز عبد الشافي مديرا فنيا للفريق قبل إتمام التعاقد مع المدرب الهولندي مارتن يول.

وصرح وحيد عبر قناة (سي بي سي) "من قال إن الكابتن زيزو سيستمر حتى نهاية الموسم؟"

وأضاف "زيزو مستمر بالفعل، ولكن في مهمته الأكبر كمدير قطاع الكرة بالنادي، ووجوده كان مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، رغم الأقاويل التي ترددت بشأن استمراره".

اللافت إن عبد العزيز عبد الشافي أعلن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة طلائع الجيش، أنه توصل لاتفاق مع محمود طاهر رئيس النادي على الاستمرار لنهاية الموسم الجاري.

واختتم عماد وحيد "تفاوضنا مع أكثر من مدير فني أجنبي، إلا أن بعضهم أبدى قلقه من العمل في بعد الرجوع لسفاراتهم".

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