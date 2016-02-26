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الأهلي يرد.. هل التعثر بعد القمة وراء التعاقد مع مارتن يول؟

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الأهلي يرد.. هل التعثر بعد القمة وراء التعاقد مع مارتن يول؟ الأهلي يرد.. هل التعثر بعد القمة وراء التعاقد مع مارتن يول؟

ربط الكثيرون تعاقد الأهلي مع المدير الفني الهولندي مارتن يول بسبب تعثر الفريق بثلاثة تعادلات متتالية في الدوري المصري الممتاز بعد الفوز بلقاء القمة أمام الزمالك.

إلا أن عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي أكد أن نتائج الفريق ليست لها علاقة بالإسراع في إعلان التعاقد مع المدرب الهولندي.

وقال وحيد عبر قناة سي بي سي:"نتائج الفريق في المباريات الأخيرة ليست لها علاقة على الإطلاق، فالأهلي على مدار تاريخه لا يغير من سياسته أو منهجه".

وأضاف "نتائج مباريات الكرة قد تصيب أو تخيب، هذا وارد، إضافة إلى تأثر الفريق بعوامل أخرى مثل الكر والفر في اختيار الملاعب".

وكان الأهلي تعادل مع طلائع الجيش وغزل المحلة والمصري، ليتقلص تفوقه على الزمالك إلى ثلاث نقاط فقط.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة.

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