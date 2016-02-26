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حسام حسن يطالب بالتحقيق في اكتشافاته الضائعة بالزمالك

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حسام حسن يطالب بالتحقيق في اكتشافاته الضائعة بالزمالك حسام حسن يطالب بالتحقيق في اكتشافاته الضائعة بالزمالك

يرى حسام حسن أنه اكتشف عدة لاعبين واعدين أثناء عمله مديرا فنيا للزمالك، تحتاج للتحقيق في سبب الاستغناء عنها.

وقال العميد:"في 2010، طالب ممدوح عباس رئيس النادي بالاستغناء عن إبراهيم صلاح، وإعادته لنادي المنصورة، ولكن تمسكت باستمراره ومنحه فرصة للمشاركة أكبر في الملعب".

وأضاف "وبقى إبراهيم صلاح بالنادي حتى أصبح قائدا للفريق، وكذلك الحال بالنسبة للثنائي عمر جابر ومحمد إبراهيم بات من الأعمدة الرئيسية".

وواصل في تصريحات تليفزيونية "كذلك هناك عناصر أخرى شابة قدمتها من قطاع الناشئين مثل حسام عرفات وأحمد قطاوي وحسن يوسف وغيرهم".

واختتم المدير الفني للمصري "الأمر يحتاج للتحقيق، لأن التفريط في هذه العناصر حرم الزمالك من الاستفادة من قدراتهم المميزة".

وتنقل حسام عرفات بين أندية بتروجيت وغزل المحلة ووادي دجلة، بينما يلعب قطاوي حاليا بصفوف الداخلية، وحسن يوسف في طلائع الجيش.

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