مسؤول روسى يرجح استئناف محادثات السلام السورية 7 مارس بجنيف

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية فى تصريح مقتضب نشره موقع "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن المحادثات الدولية لحل الأزمة السورية، ربما يتم استئنافها فى جنيف السابع من مارس المقبل.

وزعت روسيا والولايات المتحدة، مسودة قرار على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، بهدف التصديق على الوقف المقرر للقتال فى سوريا، وقال دبلوماسيون بالمجلس إنهم يأملون فى إقراره بأسرع ما يمكن.

ومن المقرر، أن يدخل اتفاق "وقف العمليات القتالية" الذى وافقت عليه الولايات المتحدة وروسيا، حيز التنفيذ صباح السبت، لكن معارضى الرئيس السورى بشار الأسد يقولون إنهم يتوقعون أن تواصل الحكومة تقدمها من خلال وصف مقاتلى المعارضة، بأنهم متشددون تابعون لتنظيم القاعدة، ومن ثم لا يوفر اتفاق وقف القتال حماية لهم.

- مجلس الأمن ينوى التصديق على اتفاق وقف القتال فى سوريا