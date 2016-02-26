الباذنجان فياجرا الغلابة.. يحسن القدرة الجنسية ويزود الحديد

يعتبر الباذنجان أكثر الخضروات فائدة وانتشارا وكذلك يدخل فى معظم الأكلات كمكون أساسى على مر العصور، يعشقه الفقير والغنى، لذا سماه البعض بفياجررا الغلابة لما فيه من فوائد صحية للصحة الجنسية للرجل بشكل خاص.

ويعتبر الباذنجان من أرخص الخضراوات وأشهرها على الإطلاق حيث يمكن تقديمه مشويا أو مقليا أو مطبوخا أو فى شكل"طحينة بابا غنوج"، وتتنوع أطباقه من المحيط إلى الخليج، وحسب الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء، فالباذنجان له منافع كثيره حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الحديد، والتى تساعد فى بناء كريات الدم الحمراء وحفظ التوازن فى نسبة الهيموجلوبين، كما يحتوى أيضا على الكثير من الفيتامينات.

وتعتبر قشرة الباذنجان أهم جزء فى الثمرة ذاتها، حيث تحتوى مادة الناسونين التى من دورها التقاط الشوارد الحرة والحديد الزائد، وبالتالى تساعد على أن يحافظ الجسم على شبابه الدائم، ويعتبره البعض فياجرا حقيقية وفعالة للرجل، لأنه يعمل أيضا على خفض نسبة الكولسيترول الضار فى الأوعية الدموية، ويساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم وخصوصا للأعضاء التناسلية، مما يجعل له تأثير شبيه بالفياجرا حيث يساعد فى قوة انتصاب العضو الذكرى، وإطالة مدة الجماع، كذلك فى تحسين القدرة الجنسية وأداء الرجل، ويحتوى أيضا على ألياف تساعد على عملية الهضم، وينصح بشرائه طازجا ولابد ان نبتعد عن الثمرة المستديرة الشكل ونختار البيضاوية.