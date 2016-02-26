علشان صحتك مش لعبة.. قبل ما تشترى.. 15 علامة تكشف لك الصيدلية الغشاشة

الصيدليات كثيرة لكنها ليست جميعا بنفس المستوى من الجودة والخدمة التى تقدمها للمرضى والصيدلية والطبيب الصيدلى جزء هام وفعال فى المنظومة العلاجية والطبية بشكل عام، ودورهما كبير فى شفاء المريض أو فى زيادة شكواه، فالتركيبات الدوائية داخل الصيدليات والوصفات الطبية المختلفة، تجعل من الضرورى تواجد صيادلة بها للتعامل مع كل الحالات.

وأوضح الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء أن أغلب الصيدليات أصبحت فى الآونة الأخيرة، هادفة للربح فقط ومشروع تجارى بحت لا صلة له بالمهنة السامية، ولذا هناك علامات يمكن أن يكتشف بها المستهلك طبيعة الصيدلية ودرجة ثقته بها وهى:

1. لابد من تواجد طبيب صيدلى بالصيدلية واحد على الأقل، يحمل كارنيه نقابة الصيادلة فى كل الأوقات.

>2. لابد من تعليق رخصة الصيدلية على الحائط حتى يتثنى للمريض التأكد من أن المنشأة مرخصة.

>3. لابد من توافر ثلاجة لحفظ الدواء داخل الصيدلية

>4. كمية الدواء الموجودة بداخلها وتنوع بدائل الدواء دليل على أن مبيعاتها كبيرة ومصدر للثقة.

>5. تواجد أكثر من صيدلى خبير يعطى وقته للمريض بغض النظر عن المكسب المادى، ويمكنه الرد على أسئلة المرضى فى مجال اختصاصه.

>6. ابتعد عن الصيدلى "الفتاى" الذى يكثر الشرح والفتاوى الطبية فى غير تخصصه.

>7. على المريض أن يعرف أن تخصص الصيدلى هو الدواء فقط، فهو من يعرف خطورته، ويدرس تفاعلاته مع بعضها أو مع الطعام أو غيره من الدواء، لذا يجب أن يسأله فى هذا المجال فقط.

>8. على الصيدلى إعطاء المريض كافة التفاصيل وعمل جدول بالجرعات الصحيحة.

>9. لا تقترب من الصيدلية التى اشتريت منها دواء واكتشفت أنه منتهى الصلاحية أو مغشوش، أولونه ورائحته مختلفة، أو سبب لك مشكلة معوية.

>10. ابتعد عن الصيدليات التى تقدم خصومات على الأدوية، لأن الدواء مسعر جبريا، وأى خصم يعنى الشك.

>11. ابتعد عن الصيدليات التى تبيع المواد المخدرة والمسكنات وأدوية الكحة دون وصفة طبية أو روشتة.

>12. ابتعد عن الصيدلية التى تبيع الدواء الخاص بالتأمين الصحى، أو الأدوية غير المصرح ببيعها

>13. لا تقترب من الصيدلية التى لا يطلب فيها الصيدلى الروشتة.

>14. لا تستمر مع الصيدلية التى تستبدل أدويتك بأخرى مشابهة دون علمك وموافقة طبيبك.

>15. لا تتعامل مع الصيدلية التى لا يوجد بها سوى الشباب، الذين يفتقرون للخبرة والقدرة على إعطاء الحقن بشكل سليم، وتعامل مع التى بها خدمة توصيل للمنازل وخدمات الميزان والطول والسكر والضغط.