البورصة تربح 3.6 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها خلال اسبوع

واصلت البورصة استعادة عافيتها من جديد بعد تحقيقها مكاسبها أسبوعية بلغت نحو 3.6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 389.7 مليار جنيه مقابل 386.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق بارتفاع بلغ 0.09%

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي خلال حيث ارتفع مؤشر/إيجي اكس 30/ الرئيسي بنحو 2.27% ليسجل مستوى 6079 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 0.16% لتغلق عند مستوى 350 نقطة ، كما ارتفع مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 2.18% ليبلغ مستوى 720 نقطة، وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.64 % ليبلغ مستوى 6069 نقطة .

وأضاف التقرير أن اجمالي قيم التداولات انخفضت خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتصل إلى 8ر2 مليار جنيه من خلال تداول 855 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5ر5 مليار جنيه من خلال تداول 848 مليون جنيه منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، بلغ اجمالي قيم التداولات 9.3 مليون جنيه من خلال تداول 5.7 مليون ورقة منفذة على 1606 عمليات خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 64.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.5%.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 85.99% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبه 10.53% والعرب على 3.48% وذلك استبعاد الصفقات .

وأشار إلى الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 31.13 مليون جنيه هذا الأسبوع ،بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.11مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع 715.68 مليون جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 403.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وأشار إلى أن المؤسسات اسحوذت على 55.58% من المعاملات فى البورصة ، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.42 % ، كما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 63.25 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وفيما يتعلق بسوق السندات بين التقرير ان اجمالي قيمة السندات بلغت 957 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 609 ألاف سند تقريبا.