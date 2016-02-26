إصابة حارس أمن إسرائيلي بجراح في عملية طعن بمستوطنة معالي ادوميم بالقدس المحتلة

أصيب حارس أمن إسرائيلي، بجراح بالغة الخطورة في عملية طعن وقعت داخل المركز التجاري الكبير “الكنيون” وسط مستوطنة معالي ادوميم شرق القدس المحتلة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن حارس أمن (47 عاما) أصيب بجراح خطيرة في الجزء العلوي من الجسد في عملية طعن بمستوطنة معالي أدوميم أحيل على إثرها إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج، مضيفة أن قوات كبيرة من الجيش والإسعاف هرعت إلى المكان وعثرت على الحارس مضرجا بالدماء وهو بحالة بالغة جدا.

وتابعت أنه ووفقا للتحريات والتحقيقات الأولية التي تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” رجحت أن تكون العملية على خلفية “قومية” (في إشارة إلى أن منفذها فلسطيني) ، وأن المنفذ انسحب من المكان، فيما تقوم قوات كبيرة معززة بمروحية بأعمال البحث عن المنفذ.

وفرضت قوات الاحتلال والشرطة طوقا أمنيا حول مستوطنة معالي ادوميم ومنعت دخول العمال الفلسطينيين إليها حتى نهار يوم الاحد المقبل.