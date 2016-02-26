مباحث القاهرة تنجح فى ضبط اثنين هاربين من تنفيذ حكمين بالإعدام شنقا

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء هشام العراقى، فى القبض على هاربين اثنين من تنفيذ حكمين بالإعدام شنقا.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قد تمكنوا من ضبط المدعو محمد سامى محمد عبد العزيز (25سنة عاطل) مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، المحكوم عليه فى قضية “استعمال قوة” بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى قضية مخدرات، و3 سنوات سجن فى قضية مخدرات.

كما تمكنوا من ضبط المدعو عبد الرحمن خلف عبد الرحيم حمزاوى (26سنة عامل بفرن) مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، المحكوم عليه في قضية “قتل عمد” بالإعدام شنقاً..وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما.

أ ش أ