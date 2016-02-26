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"مرور أبوظبي" تدعو الأسر لعدم السماح للأحداث بقيادة المركبات

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"مرور أبوظبي" تدعو الأسر لعدم السماح للأحداث بقيادة المركبات "مرور أبوظبي" تدعو الأسر لعدم السماح للأحداث بقيادة المركبات

دعا العميد خليفة الخييلي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إلى عدم قيادة المركبات بدون رخصة في أي حال من الاحوال، حاثاً الاسر على المساهمة في الجهود القائمة للحد من المرور بعدم السماح لأبنائهم باستخدام المركبات بشكل غير قانوني.

واكد مع اقتراب أسبوع المرور الثاني والثلاثين لدول الخليج العربي الذي يتم تنظيمه تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك"، ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم تجاوز السرعات، وأهمية تعاون المجتمع للحد من الحوادث، مؤكداً أن أسبو ع المرور يهدف لتعزيز جهود التوعية القائمة، وهو فرصة للتذكير بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية حفاظاً على حياة الجمهور وممتلكاتهم.

واشار الى أن المديرية ستقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف تعزيز قنوات التواصل والحوار مع الشباب الشريحة الاكبر من مرتكبي الحوادث والمخالفات المرورية بإمارة أبوظبي العام الماضي للارتقاء بسلوكهم من خلال المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور الاسرة لحثهم على الالتزام بقانون السير والمرور.

 وقال الخييلي  إن خطة السلامة المرورية للمديرية تستهدف رفع مستوى الثقافة المرورية بين الشباب من خلال المحاضرات بالجامعات والمؤسسات التعليمية والتوعية ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي للارتقاء بسلوك السائقين الشباب، وفتح قنوات للتواصل والحوار معهم، وحثهم على الالتزام بقانون السير والمرور .

 وناشد  الخييلي أولياء الأمور والأسر إلى الإسهام في الحد من هذه الظاهرة، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات بلا رخصة، مشددا على  خطورة ذلك حتى لو كان داخل الاحياء السكنية، او حول الطرق الداخلية، لافتاً الى ان ذلك يعرض السائق ومالك المركبة إلى المساءلة القانونية.

ودعا كافة الجهات الى التفاعل مع الجهود التوعوية التي تنظمها شرطة أبوظبي من خلال معرض التوعية المرورية بمركز ياس التجاري وتشارك فيه العديد من الجهات ويتم من خلاله ابراز احدث ما وصلت اليه شرطة أبوظبي من تطور في مجال السلامة المرورية بالإضافة الى تقديم عروض توعية تستهدف كافة شرائح المجتمع.

 

 

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