الموافقة على إنشاء جامعة حكومية جديدة بشمال سيناء

أعلن الدكتور حبش النادى، نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش، أنه تمت الموافقة على إنشاء جامعة العريش الحكومية التى تضم 12 كلية، واستقلالها عن جامعة قناة السويس.

وأشار حبش، خلال ندوة "بيت العيلة" التى نظمها حزب الوفد بالعريش مساء الخميس من كل أسبوع، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تحويل فرع جامعة قناة السويس بالعريش إلى جامعة مستقلة.

أوضح أن الجامعة الجديدة تضم 12 كلية، توجد منها حاليا 6 كليات؛ وهى كليات: التربية والزراعة والعلوم البيئية والتربية الرياضية والمعهد العالى للدراسات البيئية والآداب والعلوم، وجار إنشاء 6 كليات جديدة، منها: كليات: الهندسة والثروات التعدينية والتجارة والثروة السمكية والاستزراع البحرى والاقتصاد المنزلى والطب والتمريض.

وأعلن أن الجامعة ستقر حاليا بالكليات الموجودة، والبدء بكلية الثروة السمكية ثم كليتى التجارة والاقتصاد المنزلى ويعقبهما كلية الهندسة والثروات التعدينية، ثم المرحلة التالية بكليتى الطب والتمريض وإنشاء مستشفى جامعى.

وخلال اللقاء كرم حزب الوفد بالعريش ممثلا فى بيت العيلة الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش، الدكتور سعيد لافى سعيد لافى وكيل كلية التربية للدراسات العليا والقائم بعمل عميد الكلية، الدكتور صالح محمد صالح وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خليل رضوان رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ومدير مركز التعليم المفتوح.

كما شارك فى اللقاء والتكريم، أشرف عبد اللطيف نائب رئيس حزب الوفد بالعريش، وحمدان الخليلى سكرتير عام الحزب، والمهندس عماد الكاشف القيادى بحزب الوفد، وضياء قدورة السكرتير المساعد للحزب.