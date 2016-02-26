محافظ بنى سويف يأمر بإزالة القمامة ومياه الصرف الصحى من أمام مدرسة النويرة

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع"، لشكوى أحد المواطنين بقرية النويرة ببنى سويف حول تراكم القمامة ومياه الصرف أمام مدرسة النويرة الإعدادية، أزال المسئولون فى المحافظة تراكمات القمامة، وتم حل مشكلة الصرف الصحى.

وقال رد رسمى لمحافظة بنى سويف موجه لـ"اليوم السابع": "إنه تمت متابعة الخبر وعرضه على المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، والذى كلف رئيس المدينة المحاسب خالد عويس بحل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى، وقامت لجنة من الوحدة المحلية بأهناسيا بمشاركة الجهات التنفيذية المختصة، وتم إصلاح مشكلة الصرف الصحى وشفط المياه بمحيط المدرسة الإعدادية، وتم تسوية الطريق للمارة ونظافته".

صحافة المواطن: تراكم القمامة ومياه الصرف أمام مدرسة النويرة ببنى سويف

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