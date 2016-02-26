حملة موسعة لإزالة التعديات على مساحة 30 فدانا بدمياط الجديدة

قاد اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، بالتنسيق مع جهاز التعمير بدمياط الجديدة، حملة موسعة لتنفيذ القرارين رقمى 34 لسنة 2013، 221 لسنة 2014 الصادرين من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بإزالة التعدى على أراضى ملك جهاز التعمير بمساحة (29.5) فدان بدائرة مركز كفر البطيخ.

وقد اشتركت فى الحملة أجهزة المديرية [إدارة البحث الجنائى ـ مركز شرطة كفر البطيخ - قسم شرطة دمياط الجديدة]، وبمشاركة قسم شرطة التعمير بدمياط الجديدة و4 تشكيلات أمن مركزى و8 مجموعات قتالية، برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية، والعميد وليد عبدالله رئيس فرع الأمن العام بدمياط، وبرئاسة اللواء مصطفى مقبل نائب مديـر أمن دمياط.

وقام اللواء مدير الأمن بالإشراف الميدانى على تنفيذ القرارين والتأكيد على تطبيق القانون مع مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين.

وأسفرت الجهود عـن تنفيذ القرارين المشار إليهما بإزالة التعديات الواقعة من كل من:- إبراهيم جمعة الحسانين، أحمد أبو الخير السعدنى، إسماعيل أبوالخير السعدنى، حسن أبو الخير السعدنى، صلاح الدين الحفناوى، أحمد محمد الرفاعى، تامر حسن أبو الخير، أيمن حسن أبو الخير، فتحى حسن أبو الخير.

وأقيمت التعديات على قطعة أرض بمساحة (29.5) فدان بدائرة مركز كفرالبطيخ تمثلت فى إزالة أشجار ونخيل ومبنى مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 300م، وآخر مكون من طابق واحد على مساحة 205م. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 609 إدارى مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2016م.

يذكر أن المساحة التى تمت إزالة التعدى الواقع عليها يبلغ سعرها السوقى حوالى 150 مليون جنيه تقريباً وهى مخصصة للإسكان الاجتماعى للشباب.