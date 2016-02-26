انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء

انطلقت فى مدينة العريش انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بشمال سيناء فى مقر النقابة وسط المدينة، وحضر مبكرا عددا من المرشحين، ويتنافس فى جولة التجديد على 7 مقاعد 14 مرشحا.

وقال المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء، إن المرشحين هم المهندسين إبراهيم التربانى، أسامة فرج، محمد الشوربجى، يتنافسون لنيل مقعدين بشعبة العمارة، وكل من جميل الأهتم، محمد الغول، محمد قمحاوى، محمود قويدر، يتنافسون لنيل مقعدين بشعبة الكهرباء، وشوقى الزرباوى، فايق الخليلى، ماهر العكش، محمد زكريا، محمد فهمى، يتنافسون لنيل مقعدين بشعبة المدنى، ورفعت يوسف، ناجى بكير، يتنافسون على مقعد بشعبة الميكانيكا. وذكر أن من لهم حق التصويت من المهندسين المقيدين بجدول النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء يبلغ 1532 مهندسًا ومهندسة.