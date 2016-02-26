أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء

Google+ Print
انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء
انطلقت فى مدينة العريش انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بشمال سيناء فى مقر النقابة وسط المدينة، وحضر مبكرا عددا من المرشحين، ويتنافس فى جولة التجديد على 7 مقاعد 14 مرشحا.

وقال المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء، إن المرشحين هم المهندسين إبراهيم التربانى، أسامة فرج، محمد الشوربجى، يتنافسون لنيل مقعدين بشعبة العمارة، وكل من جميل الأهتم، محمد الغول، محمد قمحاوى، محمود قويدر، يتنافسون لنيل مقعدين بشعبة الكهرباء، وشوقى الزرباوى، فايق الخليلى، ماهر العكش، محمد زكريا، محمد فهمى، يتنافسون لنيل مقعدين بشعبة المدنى، ورفعت يوسف، ناجى بكير، يتنافسون على مقعد بشعبة الميكانيكا. وذكر أن من لهم حق التصويت من المهندسين المقيدين بجدول النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء يبلغ 1532 مهندسًا ومهندسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365