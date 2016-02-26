الأمن يداهم بؤر إجرامية بالصعيد ويضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمخدرات

اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية، عدة بؤر إجرامية بمحافظات الصعيد "المنيا ، أسيوط ، قنا ، سوهاج ، الفيوم" لملاحقة الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية وحائزى السلاح والمخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية التى أشرف عليها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس الأمن العام عن ضبط 70 قطعة سلاح نارى و 364 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و( 5 ) قطع سلاح أبيض و15) قضية مواد مخدرة و( 6 ) متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

تم ضبط قضية تنقيب عن الآثار بمديرية أمن أسيوط، وتنفيذ ( 711 ) حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

- ضبط مخزن لتصنيع المتفجرات داخل شقة فى قرية مرسى بالشرقية