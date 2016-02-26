طائرات التحالف العربى تقصف معسكرى "النهدين" و"المنار" جنوب صنعاء

> قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء وأطرافها.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قبل فجر اليوم معسكر "جبل النهدين" ومحيط دار الرئاسة فى مديرية "السبعين" جنوب العاصمة وسمعت دوى انفجارات عنيفة فى المكان.

كما قصفت الطائرات معسكر المنار التابع لقوات الحرس الجمهورى بمديرية "الحيمة الخارجية" إحدى مديريات محافظة صنعاء غرب العاصمة ووقعت عدة انفجارات ناجمة عن تدمير مخازن الذخيرة.

وكانت الطائرات قد استهدفت قبل عدة أيام هذا المعسكر الذى يتحكم فى طريق صنعاء -الحديدة .

كما استهدفت الطائرات مساء أمس مواقع للمليشيات فى مديرية "نهم" التى تشهد معارك بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ عدة أسابيع وقصفت منطقة "مسورة" التى تحاول القوات استكمال تحريرها بعد السيطرة على معظمها .. كما قصفت مواقع لهم فى "وادى ملح".

ومن ناحية أخرى، ذكر المركز الإعلامى للمقاومة أزال أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدة مناطق فى مديرية "نهم" شمال شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة مع المليشيات .. وأكدت مصادر المقاومة أن القوات المدعومة بطائرات التحالف العربى تمكنت من طرد عناصر المليشيات فى مناطق "المدارج" و"سد الرمادة" و"جبل الصلباء" و"ضبوعة" و"بران" واستكملوا السيطرة التامة على "جبل يام" باتجاه العاصمة صنعاء.

وأضافت أن التقدم نحو منطقة "مسورة" مستمر وأن المعارك أسفرت طوال أمس عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات.

وأشارت إلى أن عناصر المليشيات فرت باتجاه منطقة "مسورة"، تاركة وراءها عددا من القتلى والجرحى، فيما تستمر القوات فى التقدم لاقتحام "مسورة" القريبة من "جبل بن غيلان" الاستراتيجى آخر معاقل المليشيات فى "نهم".

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