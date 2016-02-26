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43مرشحا يتنافسون على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لـ"مهندسين الإسكندرية"

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43مرشحا يتنافسون على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لـ"مهندسين الإسكندرية" 43مرشحا يتنافسون على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لـ"مهندسين الإسكندرية"
تبدأ اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالإسكندرية، ويتنافس فيها 43 مرشحا على 7 مقاعد من إجمالى 14 مقعد بأعضاء مجلس النقابة الحالية، وذلك بمقر نادى الشاطئ.

ومن أبرز المرشحين بانتخابات التجديد النصفى المهندسة هند أبو العز الحريرى، وهى شقيقة النائب هيثم الحريرى، بعد خروجه من مجلس نقابة المهندسين فى القرعة الأخيرة لانشغاله بأعمال البرلمان.
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