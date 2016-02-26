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«جائزة دبي للقيادات الشرطية» للفريق المحرج

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«جائزة دبي للقيادات الشرطية» للفريق المحرج «جائزة دبي للقيادات الشرطية» للفريق المحرج

    الرياض – مناحي الشيباني

سلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جائزة شرطة دبي للإبداع البحثي في عامها الأول الخاصة بالقيادات الشرطية التنفيذية، لمدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، لقاء إسهاماته العملية والعلمية وجهوده الأمنية الملحوظة طيلة سنوات عمله.

وقد تسلمها خلال رعاية سمو الشيخ حمدان لحفل تخريج الدفعة ال 23 من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي.

ومن جهته، ذكر القائد العام لشرطة دبي عضو اللجنة العليا للجائزة اللواء خميس المزينة، أن هذه الجائزة تؤكد وتبرهن بأن أهل العطاء والإخلاص هم دوما في دائرة اهتمام قياداتهم وأوطانهم التي سهروا على أمنها، وأن حصول الفريق المحرج على هذه الجائزة هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا.

وكان الفريق المحرج وصل ليلة البارحة على رأس وفد من قيادات الأمن العام بدعوة من الأشقاء في شرطة دبي لحضور حفل التخرج والتطبيقات والفرضيات الأمنية المصاحبة للحفل.

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