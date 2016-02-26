فاعل خير يتبرع بمبنى للأيتام في الشنان

تبرع فاعل خير من أبناء محافظة الشنان 80 كم شرق حائل (فضل عدم ذكر اسمه) بمبنى، ليكون مقراً لفرع جمعية الأيتام المزمع أفتتاحه في نهاية شهر جمادى الثاني القادم .

المهندس سلمان الصوينع رئيس مجلس الإدارة، عبر عن خالص الشكر والتقدير باسمه واسم مستفيدي الجمعية ومنسوبيها كافة لفاعل الخير لما قام به، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من فاعل الخير هذا العمل الإنساني المبارك وأن يجعله في موازين حسناته.

ومن جانب آخر قال المدير التنفيذي الأستاذ عيسى فريح التميمي: أن هذا العمل الخير ي ليس بغريب على أبناء محافظة الشنان الذين يقدمون الغالي والنفيس لأعمال الخير والبر، سائلاً العلي القدير أن يجعل ما قام به في موازين حسناته.

الجدير بالذكر أن جمعية أيتام حائل لديها فرعين في محافظة بقعاء وفي محافظة موقق.