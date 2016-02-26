صحح معلوماتك.. 5 معلومات خاطئة عن ارتفاع ضغط الدم تعرض حياتك للخطر

أكد الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب بكلية طب قصر العينى وجود الكثير من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتشخيص وعلاج مرض ضغط الدم المنتشر بشكل كبير والذى يصيب 26% من المصريين وفقا الإحصائيات.>1. الاعتقاد بأن ارتفاع ضغط الدم يجب أن يصاحبه أعراض مثل الصداع وإن لم توجد هذه الأعراض فإن الضغط يكون فى حدود الطبيعى وهذا اعتقاد خاطئ فارتفاع ضغط الدم يسمى القاتل الصامت لأن غالبية الحالات لا تشكو من أعراض حتى تظهر مضاعفات الإصابة بهذا المرض.

2. أن ارتفاع ضغط الدم نوع واحد وبالتالى عند قياس الضغط ووجود ارتفاع يتصل البعض بالصيدلية لإرسال علاج ضغط، وهذا خطأ كبير ويتسبب فى مضاعفات جسيمة لمريض الضغط، حيث يعتمد العلاج على الكشف الإكلينيكى على المريض، وعمل فحوصات لاستبيان ما إذا كان هذا الارتفاع فى ضغط الدم أولى أم ثانوى ، كما أن نوع العلاج يعتمد على عوامل متعددة منها وجود أمراض أخرى مع ارتفاع الضغط ، أو وجود مضاعفات لارتفاع الضغط مثل هبوط عضلة القلب أو فشل وظائف الكلى .

>3. تناول الدواء بعد التشخيص والتوقف عند التحسن أمر خاطئ فغالبية المرضى يحتاجون علاج طوال العمر والقلة يوقفون العلاج بناء على توجيه من الطبيب، الذى يستند فى قراره على عوامل متعددة منها إنقاص المريض لوزنه، والتقليل من ملح الطعام.

4. مرض ارتفاع ضغط الدم لا يمكن الشفاء منه والحقيقة أن مرضى ارتفاع ضغط الدم الثانوى الناتج عن ضيق الشرايين الكلوية ، أو خلل فى الهرمونات مثلا يمكن علاجهم بشكل كامل من ضغط الدم.

>5. الشباب تحت سن الثلاثين لا يصابون بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وهذا خاطئ فرغم أن ارتفاع ضغط الدم يصيب كبار السن أكثر ، إلا أنه قد يصيب صغار السن ، خاصة ارتفاع ضغط الدم الثانوى، وعند وجود تاريخ مرضى فى الأسرة.

وأكد الدكتور هشام صلاح الدين إن الوقاية خير من العلاج ، والمحافظة على الوزن المثالى ، والأكل الصحى وممارسة الرياضة وعدم التدخين ، والمتابعة الدورية عند الطبيب ، من الأساسيات التى تقيك من أمراض القلب ، وعند الإصابة بارتفاع ضغط الدم يكون التشخيص الصحيح ، والعلاج المناسب ضرورة لمنع مضاعفات المرض.