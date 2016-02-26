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المجمعات تطرح 20 طن لحوم يوميا ومنتجات دواجن لمواجهة الغلاء

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المجمعات تطرح 20 طن لحوم يوميا ومنتجات دواجن لمواجهة الغلاء المجمعات تطرح 20 طن لحوم يوميا ومنتجات دواجن لمواجهة الغلاء
أعلن محمد صدقى، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية ،عن طرح لحوم 50 عجل ، ما يقارب 20 طن ، يوميا بمنافذ الشركة ، إضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ،مع ضخ منتجات خضراوات وفاكهة وسلع غذائية بأسعار مخفضة ، لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق الأخرى .

وأضاف محمد صدقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أولا بأول، لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى إحداث توازن فى الأسواق ، وانه يتم بيع كيلو اللحوم البلدية بسعر 50 جنيها للكيلو الطازه والمبرده وكذلك بيع اللحوم البرازيلية بسعر 34 جنيها واللحوم الاسبانية بسعر 55 جنيها للكيلو .

بعد إقالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية بسبب نقص السلع التموينية.. خالد حنفى: ضخ 3 آلاف طن زيت و2000 طن أرز يوميا لتلبية احتياجات المواطنين.. ومد صرف السلع المدعمة عن شهر فبراير وحتى مارس

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مصر 365

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