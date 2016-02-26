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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 26

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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 26 الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 26
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافىء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من العام على الوجه البحرى والقاهرة، حتى جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا والشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>القاهرة الصغرى 16 العظمى 26 الإسكندرية الصغرى 12 العظمى 22 مطروح الصغرى 13 العظمى 20 بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22 دمياط الصغرى 14 العظمى 21 بلطيم الصغرى 12 العظمى 23 الإسماعيلية الصغرى 14 العظمى 26 السويس الصغرى 15 العظمى 26 العريش الصغرى 9 العظمى 25 نخل الصغرى 5 العظمى 25 طابا الصغرى 7 العظمى 26 الطور الصغرى 12 العظمى 24 مرسى علم الصغرى 15 العظمى 28 الغردقة الصغرى 14 العظمى 30 شرم الشيخ الصغرى 17 العظمى 27 رفح الصغرى 8 العظمى 24 كاترين الصغرى 7 العظمى 21 سيوة الصغرى 15 العظمى 23 المنيا الصغرى 9 العظمى 27 الفيوم الصغرى 10 العظمى 27 رأس سدر الصغرى 11 العظمى 25 أبوسمبل الصغرى 11 العظمى 30 وسط الدلتا الصغرى 14 العظمى 25 أسيوط الصغرى 9 العظمى 27 سوهاج الصغرى 10 العظمى 28 الأقصر الصغرى 10 العظمى 30 أسوان الصغرى 13 العظمى 30 شلاتين الصغرى 14 العظمى 28 حلايب الصغرى 16 العظمى 25 الوادى الجديد الصغرى 7 العظمى 29 قنا الصغرى 9 العظمى 29 نويبع الصغرى 16 العظمى 26 السلوم الصغرى 12 العظمى 21.

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