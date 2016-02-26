6 طرق طبيعية تحسن النظر وتجنبك إجراء عملية جراحية

إذا كنت تخشى ارتداء النظارات أو لا تستطيع سماع كلمة "عملية جراحية" بغض النظر عن مدى بساطتها، يمكنك من خلال حيل بسيطة تحسين بصرك وتجنب الذهاب للأطباء.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن طرق طبيعية لتحسين القدرة على الرؤية ولتكون أكثر وضوحاً، وتشمل:

• شرب عصير الجزر يومياً: الجزر غنى بفيتامين أ الضرورى لصحة النظر.

• تقليل التواجد أمام شاشة الكمبيوتر: التركيز فى شاشة الكمبيوتر يؤدى لضعف البصر بشكل هائل.

• تدليك منطقة العين بلطف: فرك العين بلطف عندما يتم إغلاقها يمنحك شعوراً مهدئاً وأكثر استرخاءً.

• القيلولة: تأكد من راحة عينيك لمدة لا تقل عن 3 ساعات يوميا، فهذا من شأنه أن يحسن النظر إلى حد كبير.

• تجنب ارتداء النظارات طوال اليوم: حتى لا تتكيف عينيك مع النظارات، وتصبح أكثر اعتمادا عليها مع مرور الوقت.

• النظر إلى المناظر الطبيعية وقت طويل: استرخاء العينين من خلال مراقبة الطبيعة، مثل النظر للأشجار، والعشب الأخضر طبيعى اللون يساعد فى الحفاظ على صحة العين كثيرا.