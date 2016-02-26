6 طرق طبيعية تحسن النظر وتجنبك إجراء عملية جراحية

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن طرق طبيعية لتحسين القدرة على الرؤية ولتكون أكثر وضوحاً، وتشمل:
• شرب عصير الجزر يومياً: الجزر غنى بفيتامين أ الضرورى لصحة النظر.
• تقليل التواجد أمام شاشة الكمبيوتر: التركيز فى شاشة الكمبيوتر يؤدى لضعف البصر بشكل هائل.
• تدليك منطقة العين بلطف: فرك العين بلطف عندما يتم إغلاقها يمنحك شعوراً مهدئاً وأكثر استرخاءً.
• القيلولة: تأكد من راحة عينيك لمدة لا تقل عن 3 ساعات يوميا، فهذا من شأنه أن يحسن النظر إلى حد كبير.
• تجنب ارتداء النظارات طوال اليوم: حتى لا تتكيف عينيك مع النظارات، وتصبح أكثر اعتمادا عليها مع مرور الوقت.
• النظر إلى المناظر الطبيعية وقت طويل: استرخاء العينين من خلال مراقبة الطبيعة، مثل النظر للأشجار، والعشب الأخضر طبيعى اللون يساعد فى الحفاظ على صحة العين كثيرا.