اليوم.. 21 مرشحا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لـ"مهندسين بنى سويف"

تنطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية ببنى سويف ويتنافس 21 مرشحاً للفوز بـ7 مقاعد للشعب الأربعة، وتشمل "2 كهرباء، و2ميكانيكا، 2مدنى، 1بترول وتعدين".

ومن جانبه أعلن المهندس محمد زهران، أمين عام النقابة الفرعية ببنى سويف إجراء الانتخابات بمقر النادى بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف وسط إشراف قضائى من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، لافتاً إلى أنه من المتوقع فوز مرشح شعبة التعدين والبترول بالتزكية لعدم وجود منافسين له.

والمرشحون هم :

فى شعبة البترول والتعدين: على محمد على.

الكهرباء: إسلام جابر محمود، عبدالرحمن حمدى سيد، محمد فايز أحمد، محمد مختار عبدالعظيم، محمد سعد سليم، وليد مصطفى حسين.

مدنى: عاطف إسحق عبدالمسيح، عمرو فاروق إسماعيل، لمياء صبرى طلب، مجدى عابدين سلامة، محمد أحمد رمضان، محمد مرسى صابر، وائل عبدالرحمن عبدالكريم، يوسف عدلى فرحان.

ميكانيكا: أحمد عفت حسين، أحمد قرنى حسن، عليوة محمد عبداللطيف، محمد طه محمد، محمد عبداللاه فتحى، نشوى أحمد إسماعيل.