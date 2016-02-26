مجلس الأمن ينوى التصديق على اتفاق وقف القتال فى سوريا

>وزعت روسيا والولايات المتحدة مسودة قرار على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى أمس الخميس بهدف التصديق على الوقف المقرر للقتال فى سوريا وقال دبلوماسيون بالمجلس إنهم يأملون فى إقراره بأسرع ما يمكن.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق "وقف العمليات القتالية" الذى وافقت عليه الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ صباح السبت. لكن معارضى الرئيس السورى بشار الأسد يقولون انهم يتوقعون أن تواصل الحكومة تقدمها من خلال وصف مقاتلى المعارضة بأنهم متشددون تابعون لتنظيم القاعدة ومن ثم لا يوفر اتفاق وقف القتال حماية لهم.

ويقول الدبلوماسيون إن مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة يعتزم التصويت على مسودة القرار المشترك بعد ظهر اليوم الجمعة. ويقضى القرار المقترح بوقف القتال والمطالبة بسريانه كما هو مقرر له بحلول صباح السبت بالتوقيت المحلى.

كما "يطالب كل الأطراف التى ينطبق عليها وقف العمليات القتالية الوفاء بتعهداتها".

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