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ألمانيا تشدد قواعد طلب اللجوء وسط جدل بشأن تقديرات أعداد المهاجرين

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ألمانيا تشدد قواعد طلب اللجوء وسط جدل بشأن تقديرات أعداد المهاجرين ألمانيا تشدد قواعد طلب اللجوء وسط جدل بشأن تقديرات أعداد المهاجرين

>وافق البرلمان الألمانى أمس الخميس على قواعد لطلب اللجوء أكثر صرامة تهدف إلى كبح التدفق القياسي للاجئين فيما هون مساعدون بارزون للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من تقارير قالت إن مسؤولين يتوقعون وصول نحو 3.6 مليون مهاجر إلى البلاد بحلول عام 2020.

وأقر مجلس النواب "البوندستاج" مجموعة من الإجراءات منها حظر لم شمل أسر بعض طالبي اللجوء إلا بعد عامين.

ووافق أيضا على قانون جديد لتسهيل ترحيل المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم وذلك في أعقاب اعتداءات على نساء ليلة عيد الميلاد أنحي باللائمة فيها إلى حد كبير على مهاجرين.

وقال بيتر ألتماير كبير موظفي ميركل إن برلين ترغب في الحد من تدفق المهاجرين لكنه لا يمكن لأحد التكهن بعدد من سيأتون هذا العام أو في الأعوام التالية. وأضاف أن التقديرات الداخلية لمسؤولين وزاريين لأعداد المهاجرين لا يمكن اعتبارها تقديرات رسمية حكومية.
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